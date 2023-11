Rodgers: "Sarà facile preparare la sfida alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RODGERS LAZIO CELTIC - La Lazio non vince, al pari del Celtic Glasgow. Brendan Rodgers, allenatore della prossima avversaria dei biancocelesti in Champions League, ha parlato dopo la gara in conferenza stampa. Tra le tante domande a cui ha risposto, una interessava da vicino la squadra di Maurizio Sarri.

Verso Lazio - Celtic, le parole di Brendan Rodgers

"Sarà semplice recuperare e preparare la sfida con la Lazio. Alleno un gruppo di giocatori seri, che oggi sono delusi dalla mancata vittoria sul Motherwell. Ora non c'è tempo per pensarci. Dobbiamo pensare a domani, recuperare e preparare la sfida di Champions League".