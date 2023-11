Felipe Anderson a secco nel Derby d'andata: il dato con Sarri

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON DERBY ANDATA SARRI - Felipe Anderson non riesce a confermarsi una sentenza nei Derby della Capitale. L'esterno brasiliano, dopo due gol consecutivi nelle partite del girone d'andata contro la Roma, resta a secco per la prima volta da quando Sarri siede sulla panchina.

Felipe Anderson a secco dopo due gol nei Derby d'andata

Felipe Anderson lascia il campo al 81' e non trova per la prima volta da quando Sarri è in panchina il gol nel Derby del girone d'andata. L'esterno brasiliano non riesce dunque a fare tris e a finire nuovamente nel tabellino dei marcatori.