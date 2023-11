La MOVIOLA del Derby Lazio Roma: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO ROMA DERBY MOVIOLA - Nella Capitale è tempo di Derby. L'Olimpico si colora di biancoceleste per Lazio - Roma. Per dirigere la stracittadina è stato designato Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il IV di gara è Colombo, mentre al Var presente Irrati e Paganessi. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali attraverso la moviola del match.

Lazio - Roma, la moviola del Derby della Capitale

Secondo tempo

90+3' - Finisce 0-0 il Derby tra Lazio e Roma, triplice fischio da parte di Massa.

90+1' - Altro faccia a faccia tra Immobile e Paredes dopo una conclusione terminata larga del capitano della Lazio, che lamenta una spinta al momento del tiro.

90' - Tre minuti di recupero all'Olimpico.

90' - Lazzari subisce fallo da Renato Sanches, riparte la Lazio.

89' - Cristante subisce fallo su un angolo della Lazio, punizione per la Roma.

80' - Problema muscolare per Bove, Massa interrompe il gioco per permettere ai medici di curare il calciatore della Roma.

77' - Angolo per la Lazio. I giocatori della Roma ritengono che la palla non sia uscita per intero, ma per Massa c'è il tiro dalla bandierina per il club biancoceleste.

74' - Patric trattiene Lukaku per evitare di farlo partire in campo aperto ed è il terzo ammonito nella Lazio. Giallo sventolato da Massa al numero 4 biancoceleste.

69' - Fallo di Immobile su Mancini, punizione per la Roma.

67' - Giallo per Luis Alberto. Il Mago commette fallo su Dybala ed è il secondo ammonito della Lazio. Lo spagnolo era l'unico diffidato tra le fila dei biancocelesti ed è quindi costretto a saltare la prossima partita, contro la Salernitana, per squalifica.

65' - Marusic prende la palla poi, nell'allungo, colpisce Cristante. Per Massa è fallo in favore della Roma, decisione discutibile dell'arbitro. La Lazio riconquista comunque subito la sfera.

54' - Cataldi non permette a Lukaku di chiudere il triangolo al limite dell'area di rigore della Lazio con Dybala e, in uscita, subisce fallo dal belga. Punizione per la Lazio.

51' - Mourinho chiede il secondo giallo a Immobile per proteste, poi sempre il capitano biancoceleste protagonista di un acceso battibecco con Llorente. Massa prova a tenere la situazione sotto controllo senza estrarre altri cartellini.

50' - Punizione per la Roma, ma Immobile lamenta un fallo subito precedentemente non segnalato.

49' - L'arbitro segnala rimessa in zona d'attacco per la Lazio, però per l'assistente l'ultimo tocco è biancoceleste e quindi Massa cambia decisione e assegna la rimessa alla Roma.

45' - Si riparte all'Olimpico con gli stessi 22 del primo tempo, nessun cambio, Massa fischia l'inizio della ripresa di Lazio - Roma.

Primo tempo

45+1 - Si conclude qua il primo tempo all'Olimpico, duplice fischio da parte di Massa. 0-0 tra Lazio e Roma.

45' - Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo Colombo.

39' - Immobile è il primo ammonito della Lazio. Fallo del capitano biancoceleste su Mancini, poi Pedro a muso duro su Paredes, si accende il Derby.

37' - Guendouzi scappa a centrocampo e viene trattenuto da Lukaku. Questo fallo costa all'attaccante belga il giallo. Terzo ammonito per la Roma.

35' - Stavolta è Immobile a commettere fallo su Mancini, segnalato dal direttore di gara.

33' - Romagnoli entra forte su Dybala, poi ci sono scintille in panchina tra Sarri e un membro dello staff tecnico della Roma, ammoniti entrambi da Massa.

30' - Ndicka va diretto su Felipe Anderson, lo stende ed è il secondo ammonito del Derby.

29' - Cristante pesta involontariamente il piede a Pedro, che resta a terra dolorante ma poi si rialza.

27' - Altro fallo su Immobile, stavolta di Paredes. Il capitano della Lazio, Pedro e gli altri chiedono l'ammonizione, ma Massa non sventola il giallo al mediano della Roma.

25' - Traversa di Luis Alberto! Lazio vicina al vantaggio col suo Mago! Diventano 9 i legni colpiti dalla formazione biancoceleste in stagione.

19' - Gianluca Mancini trattiene fallosamente Immobile, che stava partendo nello spazio, ed è il primo ammonito di questo Derby. Il capitano biancoceleste chiede il cartellino rosso, ma non essendoci il pieno possesso della sfera non ci sono gli estremi per la DOGSO. In precedenza non sanzionato Lukaku con l'ammonizione, che poteva starci, per un fallo commesso su Marusic.

18' - Stavolta è Lukaku che viene pescato in fuorigioco.

13' - Gol di Cristante, ma il direttore di gara annulla il vantaggio della Roma per fuorigioco. Sul precedente tiro di Karsdorp il mediano giallorosso si trova infatti in posizione irregolare. Anche qua la scelta è corretta.

9' - Pedro prima e Guendouzi poi cadono nell'area di rigore della Roma, Massa non segnala nessun fallo. Sembrano non esserci gli estremi per il penalty, giusta la decisione di proseguire.

6' - Scintille tra Guendouzi e Paredes, l'arbitro placa immediatamente i primi bollenti spiriti, classici del Derby.

2' - Immobile penetra in area di rigore e prova ad infilarsi tra Mancini e Llorente. Il numero 17 biancoceleste cade a terra lamentando un contatto falloso, ma il direttore di gara non è di questo avviso e lascia correre. Il primo squillo di questo derby è della Lazio.

1' - Davide Massa fischia l'inizio del Derby della Capitale. Rotola la sfera all'Olimpico.