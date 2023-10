Felipe Anderson come Neymar e Firmino: 50 gol e 50 assist

Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON NEYMAR FIRMINO - Una pedina fondamentale della Lazio di Sarri, Felipe Anderson, ha tagliato un traguardo eccezionale. Grazie all'assist appena refertato contro l'Atalanta, il 7 biancoceleste ha toccato quota 100 tra assist e gol nei top 5 campionato europei. Solo Roberto Firmino e Neymar, tra i brasiliani, ci sono riusciti tra i verdeoro ancora in attività.

Il record di Felipe Anderson: il 7 della Lazio come Neymar e Firmino

Una colonna portante della Lazio di Sarri, che non cede mai. Felipe Anderson, da quando il Comandante siede sulla panchina biancoceleste, non si è mai fermato. E grazie all'assistenza per Castellanos nella sfida all'Atalanta ha toccato un altro, grande, record personale. Subito dopo Roberto Firmino e Neymar, l'attaccante laziale è il terzo brasiliano ancora in attività a realizzare almeno 50 gol e 50 assist nei top 5 campionati europei dal 2013/14, anno in cui sbarcò nella Capitale.

