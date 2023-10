Nuovo ruolo per Vecino: l'idea di Bielsa

Tempo di lettura: < 1 minuto

VECINO DIFENSORE BIELSA - L'inizio di stagione di Matias Vecino è stato incredibile. Un gol in Champions League, per recuperare la partita con il Celtic. Due in campionato, grazie ai quali la Lazio ha messo in cassaforte le vittorie su Torino e Atalanta. Duttilità e senso della posizione fanno dell'uruguagio una preziosa risorsa per Sarri e anche per il cittì Marcelo Bielsa, che pare intenzionato a provarlo come difensore.

Uruguay, Bielsa pensa a Vecino come difensore

Marcelo Bielsa, l'uomo che fu vicino alla Lazio nel 2016, pensa a Vecino come difensore centrale. Dopo aver giocato mezzala e mediano con Sarri, il centrocampista biancoceleste potrebbe scoprire un nuovo ruolo. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il Loco parrebbe intenzionato ad arretrarne il raggio d'azione. Già con la Colombia potrebbe partire a protezione della porta. Poi arriverà il Brasile. E nel caso l'esperimento verrà confermato, Vecino dovrà vedersela direttamente con Neymar e Vinicius Junior.

