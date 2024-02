UEFA - FIFA, richiesta l'esclusione d'Israele dalle competizioni

Tempo di lettura: < 1 minuto

UEFA FIFA ISRAELE PALESTINA LETTERA - Nella giornata di ieri, dodici europarlamentari e dodici federazioni calcistiche mediorientali hanno chiesto a FIFA e Uefa l'esclusione delle squadre israeliane, compresa la Nazionale, dalle competizioni calcistiche. Dietro le motivazioni ci sono le continue violazioni dei diritti umani da Israele ai danni della Palestina. I rappresentanti di questa richiesta esigono l'espulsione immediata finché il conflitto non cesserà. Israele che, per il momento, dovrà affrontare l'Italia nel girone di Nations League. L'europarlamentare Manu Pineda, sostenuto dai colleghi spagnoli, irlandesi, tedeschi e belgi hanno così firmato la lettera formale per tale richiesta. Di seguito un estratto della lettera.

L'estratto della lettera a FIFA e Uefa

“L’omicidio indiscriminato della popolazione civile, il blocco degli aiuti umanitari o la distruzione delle infrastrutture costituiscono un crimine contro il quale non possiamo rimanere immobili”.