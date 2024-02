Lazio-Bayern Monaco, Upamecano: "Non c'è posto per il razzismo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

UPAMECANO LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE - Dayot Upamecano è stato messo sotto accusa dai tifosi del Bayern Monaco in seguito al brutto errore commesso contro la Lazio. Il difensore francese ha trovato qualche difficoltà dopo il ritorno dall'infortunio, ma una squadra come quella tedesca non concede mai molto tempo. Upamecano è stato così sommerso da insulti gravissimi, sfociati anche in oscenità razziste. Il giocatore ha risposto con una storia Instagram agli haters, poi condivisa da altri colleghi del mondo del calcio. Di seguito le sue parole.

Le parole di Upamecano

"Commettere errori fa parte del calcio. Ne ho fatto uno e chiedo scusa ai miei compagni di squadra e sostenitori. Tutto è possibile nella gara di ritorno in casa e io credo nella mia squadra. Le critiche fanno parte del calcio, ma il razzismo non ha posto da nessuna parte. Sia in uno stadio o sui social media. Il razzismo non ha posto da nessuna parte. 2024 e dobbiamo ancora ripeterlo".