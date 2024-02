Protti: "Potevo finire all'Inter ma firmai per la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROTTI LAZIO INTERVISTA - Igor Protti, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista a La Stampa in cui ricorda un retroscena di calciomercato che l'ha visto vicino all'Inter. Protti racconta che Zamorano non volle lasciare i colori neroblu, questo facilitò il suo arrivo alla Lazio. Di seguito le sue parole.

Le parole di Igor Protti

"Firmai per la Lazio, in attacco con me c'erano Signori e Casiraghi, in squadra tantissimi campioni, da Nesta a Nedved". Nel derby al 92', ero in campo da un quarto d'ora, perdevamo 1-0 e avevamo un uomo in meno".