FIORENTINA LAZIO FORMAZIONI CRONACA – Archiviato il pareggio contro l’Atalanta di sabato scorso e la sconfitta in Europa League contro il Celtic, la Lazio torna in campo in campionato contro la Fiorentina questa sera alle 20:45. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca del match.

Serie A TIM 2019-2020 – 9ª giornata

Stadio Artemio Franchi di Firenze – domenica 27 ottobre 2019, ore 20:45

Fiorentina Lazio

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Lazio

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

A disposizione: Terracciano, Ranieri, Venuti, Ceccherini, Benassi, Cristòforo, Zurkovski, Boateng, Vlahovic, Ghezzal, Sottil, Pedro.

Allenatore: Vincenzo Montella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Guerrieri, Furlanetto, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, Marusic, Lukaku, Jony, Parolo, Cataldi, Berisha, Adekanye, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

La sestina arbitrale

ARBITRO: Guida (sez. Torre Annunziata)

ASSISTENTI: Mondin e Passeri

IV UOMO: Piccinini

VAR: Mazzoleni

AVAR: Lo Cicero

I marcatori di Fiorentina Lazio

89′ – Gol della Lazio – Immobile gela il Franchi con un gol dei suoi. Cross di Lukaku dalla sinistra, l’attaccante biancoceleste svetta su Pezzella e insacca di testa! 1-2!

27′ – Pareggio della Fiorentina – Gol immediato della Fiorentina che raggiunge il pareggio con Federico Chiesa. Cross basso di Ribery dalla sinistra e l’azzurro, dall’altezza del dischetto, gira al volo alle spalle di Strakosha. 1-1!

22′ – Gol della Lazio – I biancocelesti sbloccano il match con Correa. Contropiede magistrale degli ospiti, concluso dalla verticalizzazione di Immobile per l’argentino. Il Tucu dribbla Dragowski ed insacca a porta vuota, 0-1!

Gli ammoniti

90’+3 – Ammonito Parolo (Lazio)

90′ – Ammonito Pezzella (Fiorentina)

73′ – Ammonito Pulgar (Fiorentina)

68′ – Ammonito Castrovilli (Fiorentina)

45’+1 – Ammonito Lulic (Lazio)

43′ – Ammonito Luis Alberto (Lazio)

41′ – Ammonito Ranieri (Fiorentina)

Le sostituzioni

78′ – Caicedo per Correa (Lazio)

74′ – Boateng per Ribery (Fiorentina)

62′ – Lukaku per Lulic (Lazio)

61′ – Sottil per Pol Lirola (Fiorentina)

54′ – Parolo per Milinkovic (Lazio)

38′ – Ranieri per Caceres (Fiorentina)

La cronaca del match

90’+3 – Ammonito Parolo per fallo tattico

90′ – 5 minuti di recupero

90′ – Ammonito Pezzella per proteste

89′ – Gol della Lazio! Immobile trova il gol, su assist di Lukaku! 1-2!

78′ – Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Correa, dentro Caicedo

78′ – Ancora Lazio: ci prova Correa da fuori, Dragowski si distende e blocca la sfera

75′ – Batte Luis Alberto, palla alta

74′ – Ultimo cambio per Montella: fuori Ribery, dentro Boateng

73′ – Correa guadagna un ottimo fallo: calcio di punizione dal limite e giallo per Pulgar

68′ – Brutto fallo di Castrovilli da dietro su Leiva: cartellino giallo

66′ – Ancora Fiorentina: tiro di Chiesa dal limite, palla fuori di poco!

65′ – Contropiede Fiorentina: Dalbert lo spinge, Ribery prova il tiro sul primo palo, palla a lato

62′ – Secondo cambio anche per la Lazio: dentro Lukaku, fuori Lulic

61′ – Altro cambio obbligato per Montella: fuori Lirola, dentro Sottil

59′ – Lulic! Gran botta da fuori, Dragowski in angolo

54′ – Primo cambio per la Lazio: fuori Milinkovic, dentro Parolo

50′ – Cross dalla destra di Lazzari, Pezzella anticipa Immobile

46′ – Al via la ripresa al Franchi

Il primo tempo

45’+3 – Squadre a riposo: all’intervallo è 1 a 1

45’+1 – Ammonito Lulic: brutto fallo, in ritardo, su Pulgar

45′ – 3 minuti di recupero

43′ – Primo giallo anche per la Lazio: ammonito Luis Alberto per fallo su Chiesa

41′ – Subito giallo per Ranieri: intervento pericoloso ai danni di Lulic

38′ – Non ce la fa Caceres: in campo Ranieri

36′ – Gioco fermo per un infortunio a Caceres: si scalda Ranieri

27′ – Pareggio della Fiorentina: gol di Chiesa su assist di Ribery, 1 a 1!

24′ – Correa si mangia il gol del raddoppio! Luis Alberto mette in mezzo per l’argentino che tutto solo davanti la porta calcia addosso a Dragowski

22′ – Gol della Lazio: contropiede magistrale dei biancocelesti, Correa insacca! 0-1!

18′ – Bella azione della Lazio, con Immobile che trova il gol, ma la bandierina dell’assistente è alta: fuorigioco!

14′ – Occasione Lazio! Luis Alberto scucchiaia per Milinkovic che tutto solo davanti al portiere non aggancia la sfera!

14′ – Lazzari chiede a braccia larghe un rigore, Guida lascia proseguire

12′ – Batte Pulgar, colpo di testa di Caceres e palla a lato!

10′ – Fallo di Milinkovic su Castrovilli, calcio di punizione dai 25 metri per la Viola

9′ – Luis Alberto da fuori, tiro troppo debole e centrale

8′ – La Lazio tiene il possesso palla, Fiorentina chiusa nella propria metà di campo

2′ – La Lazio spreca l’angolo, la Fiorentina riparte con Ribery che arriva al tiro: palla alta

2′ – Cross insidioso di Lulic, la difesa viola concede il primo angolo

1′ – Si parte! Tanto entusiasmo a Firenze per la squadra di Montella, con il Franchi tutto esaurito. Presenti circa 1000 tifosi della Lazio.

Stadio Franchi Viale Manfredo Fanti, 4, 50137 Firenze FI, Italia