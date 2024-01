Frey: "Inter-Lazio? Favorita l'Inter, ma sarà partita insidiosa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FREY INTERVISTA INTER LAZIO SUPERCOPPA ITALIANA- L'ex portiere Sebastian Frey ha rilasciato un'intervista a TvPlay. L'estremo difensore ha commentato l'imminente semifinale della Supercoppa Italiana 2024, parlando delle possibilità di vittoria dell'una o dell'altra squadra. Ecco il suo pensiero su Inter Lazio.

Le parole di Frey sulla Supercoppa Italiana : Lazio - Inter

“Sulla carta è favorita l’Inter ma è una partita insidiosa e non deve prenderla sottomano cercando di avere sempre il monopolio del gioco. La Lazio, nonostante non possa tenere lo stesso ritmo, ti può mettere in difficoltà e creare dei problemi, devi tenere in mano la partita dall’inizio alla fine non concedendo troppi spazi o indietreggiando”.