Furto a casa Zaccagni: rubati oggetti per circa 70.000 Euro

Tempo di lettura: < 1 minuto

FURTO ZACCAGNI ROMA- La notizia è stata riportata da Repubblica.it: Mattia Zaccagni e la sua famiglia hanno subito un furto nella propria abitazione a Roma. La casa dell'"Arciere", infatti, è stata svaligiata da alcuni ladri che sarebbero entrati forzando una finestra. La refurtiva? Gioielli e borse per un valore di circa 70.000 Euro.

Zaccagni , cronaca del furto nella casa a Roma

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno subito un furto. Secondo la ricostruzione di Repubblica.it e degli inquirenti sarebbero stati derubati nella loro abitazione di Via della Camilluccia, centralissima a ROma.

In casa, secondo la ricostruzione, non ci sarebbe stato nessuno: l'esterno biancoceleste era andato a prendere il figlio e la moglie. Tornato in circa un'ora con la famiglia al completo avrebbe scoperto il furto, avvertendo le autorità.

Il valore totale della refurtiva si aggirerebbe intorno ai 70.000 Euro tra borse e gioielli. Rubato anche il portafoglio del calciatore, con documenti e carte di credito.