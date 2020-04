Tempo di lettura: < 1 minuto

GIANNICHEDDA LAZIO – Ha vestito la maglia biancoceleste per 138 volte tra il 2001 ed il 2005, entrando nei cuori di tutti i tifosi per grinta ed abnegazione in mezzo al campo. Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Lazio, si è espresso sulla squadra capitolina e sulla ripresa dei campionati ai microfoni di TMW Radio.

Giannichedda: “Portare a termine la stagione senza complicare la prossima”

“La Federazione deve fare il possibile per finire il campionato. Ora è difficile, visto cosa sta succedendo. E non vorrei che per portare a termine questa stagione si vada a complicare quella dell’anno prossimo. Va trovato un giusto compromesso. Alcune squadre vorrebbero già allenarsi? Tutti vorrebbero tornare alla normalità. Il calciatore è abituato ad allenarsi e a stare all’aria aperta. Quando si gioca ci si sente immortali, ma il fatto che Rugani (il primo calciatore italiano, ndr) sia stato contagiato ha fatto capire a tutti che nessuno è immune. Per questo ora anche i giocatori hanno paura”.

