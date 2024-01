"Grande e Maledetta, la Lazio del '74": il documentario biancoceleste

Tempo di lettura: < 1 minuto

GRANDE E MALEDETTA LAZIO - Immagini sbiadite. Qualcuna in bianco e nero, talaltra restaurata, a colori. Scorrono gli articoli di giornale. E le voci dei protagonisti iniziano il racconto. Sono due gli aggettivi che la produzione di Sky ha scelto per descrivere la Lazio scudettata: grande e maledetta. Parole, sfumature, incisi che nascondono una storia che meritava di essere raccontata. Una storia di calcio.

“Grande e maledetta”: la storia della Lazio del '74

Il riassunto della prima puntata

Lo speciale ideato da Sky sulla Lazio del ’74 è articolato in tre puntate. La prima è dedicata al prologo. Lo Scudetto è lontano. Sono gli albori. Tommaso Maestrelli sceglie la Lazio, nonostante venga dalla B. E nasce la magia. Scorrono le immagini degli allenamenti. Si iniziano a delineare i contorni di una squadra storica. I protagonisti, Oddi, Nanni, Martini, parlano di sedute rabbiose, dove nessuno tirava indietro la gamba. Ingrediente indispensabile per arrivare carichi alla domenica e dare il massimo in campionato. Non mancano gli aneddoti. Le partitelle con gli Allievi dove nessuno voleva perdere. Il rapporto con i nazionali di tennis. O alcuni ospiti d’eccezione, come il figlio dell’allora presidente della Repubblica Giovanni Leone. Senza dimenticare, naturalmente, i momenti iconici di Lazio - Foggia, la partita che regalò al popolo biancoceleste il primo Scudetto della sua storia.

Le storie e gli aneddoti