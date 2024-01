Pietrangeli, Panatta e Bertolucci: quando il grande tennis si allenava con la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PIETRANGELI PANATTA BERTOLUCCI – Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta e Paolo Bertolucci: la storia del tennis. Un bel capitolo di “Grande e Maledetta”, il documentario di Sky Sport sulla Lazio del ’74, parla delle interazioni tra campioni. I grandi della racchetta e quelli del pallone a confronto negli allenamenti di metà settimana.

Erano amici. Vivevano vicino. E in mezzo alla settimana si allenavano insieme. Espressione di due sport diversi, i tennisti e i calciatori biancoceleste trovarono amicizie e sinergie. «Mi sono sentito parte della squadra – racconta Nicola Pietrangeli –. Con Chinaglia ridevo sempre. Ma che botte che ci davano. Ebbi persino una discussione con Re Cecconi. Mi contestò un passaggio sbagliato. Gli risposi che giocava in Nazionale e capì».

D’altronde, ok il gioco. Ma le partitelle di quella Lazio divennero famose in tutta Italia: «Venivano per divertirsi, ma se prendevano qualche calcio dovevano stare zitti» aggiunge Giancarlo Oddi. «Maestrelli ci faceva giocare» ricorda Paolo Bertolucci. Ma il legame con i calciatori usciva dal prato verde: «Chinaglia era fantastico – continua –. Quando tornavamo a Roma dai nostri impegni, organizzavamo sempre una spaghettata. Lui veniva, portava una bottiglia di Chivas e poi la beveva da solo».