Martini: “Vi racconto quella volta che Maestrelli andò in mezzo ai tifosi”

MARTINI MAESTRELLI – Ricordi di Lazio, di Tommaso Maestrelli. Luigi Martini, tra le voci del documentario di Sky Sport “Grande e Maledetta”, ha raccontato l’arrivo in biancoceleste del compianto allenatore. Ci furono difficoltà. La squadra non ingranava. Perse in Coppa Italia. I tifosi protestavano. Fu allora che il tecnico fece un gesto inaspettato.

La Lazio del ’74: l’aneddoto di Martini su Maestrelli

«Chiamò il guardiano» racconta Martini. I ricordi sono nitidi. I tifosi biancocelesti non erano contenti e fischiavano. «Maestrelli fece aprire i cancelli e ci disse che sarebbe andato in mezzo alla folla». E così fece: «È stato con loro più di mezzora. Tra di loro. Ha risposto a tutte le loro domande e si è preso la colpa del momento di difficoltà». Così trasformò la rabbia in applausi, i fischi in cori di sostegno.