Calciomercato Lazio, piace Gudmundsson: ecco le cifre

GUDMUNDSSON LAZIO GENOA CALCIOMERCATO- Certamente uno dei prospetti più interessanti della Serie A 2023/24. Albert Gundmundsson, attaccante del Genoa, sta attirando l'attenzione di moltissime squadre italiane e straniere. Tra queste, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe anche la Lazio. Ecco la richiesta del Grifone, anche se l'eventuale partenza sembra impossibile nella sessione di calciomercato di gennaio 2024.

Anche la Lazio su Gudmundsson del Genoa , che infiamma il calciomercato

25 milioni di Euro. Questa sarebbe la cifra per strappare il gioiello del Genoa al Grifone.

Già arrivato a 11 reti stagionali tra Serie A 2023/24 e Coppa Italia, il ragazzo piace in Inghilterra, dove Aston Villa e West Ham sarebbero pronte a fare carte false per averlo.

In Italia piacerebbe a tutte le big: Juventus, Milan, Inter, Roma e Napoli. Tutte squadre a cui le prestazioni dell'islandese farebbero comodo.

Anche la Lazio si sarebbe iscritta alle pretendenti e avrebbe chiesto informazioni direttamente al club ligure. Quasi impossibile una partenza a gennaio 2024, vista anche la partenza di Dragusin ma, in caso di cessioni o addii illustri in estate, per i biancocelesti potrebbe diventare un obiettivo ghiotto.