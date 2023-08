Doppia seduta per la Lazio a Girona: si rivede Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GIRONA REPORT SEDUTA - Si rivede Luis Alberto nella seduta mattutina della Lazio a Girona. Il Mago ha infatti preso parti, insieme al resto della squadra, al primo dei due allenamenti odierni. Ecco di seguito il report del lavoro svolto dagli uomini di Maurizio Sarri in terra spagnola.

Verso Lazio - Girona: Sarri ritrova Luis Alberto

La seduta mattutina della Lazio si apre con la consueta attivazione muscolare, a cui segue un lavoro atletico. La squadra di Sarri ha concluso il lavoro in vista dell'amichevole di domani sera contro il Girona con un'ampia esercitazione tattica. Nel pomeriggio è prevista un'altra seduta di allenamento. Si rivede in campo Luis Alberto, che ha completato l’intero allenamento col resto del gruppo. Lavoro in palestra invece per Romagnoli, Hysaj e Pedro.I biancocelesti sfideranno alle ore 20:00 di domani l'ex club di Castellanos nel secondo e ultimo test internazionale dell’estate, valido per il trofeo Costa Brava.