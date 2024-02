Bayern Monaco, Hainer: "Possiamo farcela, tutto può succedere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HAINER BAYERN MONACO LAZIO INTERVISTA - Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervista al gruppo media Münchner Merkur/tz. Il patron bavarese cerca di infondere sicurezza alla rosa di Tuchel, confidando nella rinascita dello storico club tedesco. Il Bayern Monaco sta attraversando in un momento difficile e Hainer vuol far sentire la vicinanza della società alla squadra. Di seguito le sue parole.

Le parole di Herbert Hainer

"Ho parlato con i giocatori dopo la partita contro la Lazio e sul volo di ritorno, l'obiettivo è chiaramente quello di ritornare sulla strada della vittoria il più rapidamente possibile. Thomas Tuchel e il suo staff tecnico lavorano meticolosamente e sono molto impegnati. La squadra ha già dimostrato cosa può ottenere in questa stagione. Certo, in questo momento ci mancano i risultati, ma ora serve una prima scintilla per ribaltare la situazione in campo. Stiamo lavorando tutti insieme su questo e sono convinto che possiamo farcela. Eliminazione dalla Champions? Non ci preoccupiamo affatto. Abbiamo ancora tutte le possibilità, anche dopo la sconfitta per 0-1 in casa della Lazio tutto può ancora succedere. Non ci arrendiamo”.