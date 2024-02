Ranieri: "Dopo la Lazio volevo dimettermi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANIERI CAGLIARI LAZIO SERIE A CONFERENZA STAMPA - Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, sta attraversando una stagione difficile con la squadra che lotta per la raggiungere la salvezza in Serie A. I sardi scenderanno in campo contro l'Udinese per riuscire a strappare punti preziosi per la classifica. Ranieri durante la conferenza stampa rivela che dopo il match Cagliari-Lazio, concluso 1-3 per i biancocelesti, avrebbe deciso di dimettersi. Di seguito le sue parole.

Le parole di Claudio Ranieri

"Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschok. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto 'va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione'. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro ed oggi, infatti, si tratterranno qui".