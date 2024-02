Torino - Lazio, revisione nella vendita dei biglietti

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO SERIE A BIGLIETTI - La Lazio comunica, tramite i propri canali ufficiali, una revisione sulla vendita dei biglietti per Torino-Lazio. Si tratta del match di recupero per la 21^ giornata di Serie A. Di seguito il comunicato della società biancoceleste.

Il comunicato della Lazio

"A rettifica di quanto precedentemente comunicato, l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha inserito da oggi la seguente restrizione: da questo momento la vendita dei tagliandi per i residenti della Regione Lazio è abilitata solo per il settore ospiti e solo per i possessori della fidelity SS Lazio Millenovecento.

Tutti coloro che avessero già acquistato il tagliando prima del provvedimento, potranno accedere allo stadio senza alcun problema."