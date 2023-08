Calciomercato: con Ibanez della Roma verso l'Arabia scoppia l'ironia social

Tempo di lettura: < 1 minuto

IBANEZ AL AHLI ROMA CALCIOMERCATO SOCIAL- Una notizia divertente arriva dal calciomercato e dai social (non ce ne voglia l'interessato Ibanez), dove molti tifosi della Lazio stanno commentando l'ormai imminente trasferimento di Ibanez dalla Roma al Al-Ahli. Il difensore, infatti, è stato più volte sfortunato nel Derby della Capitale, regalando occasioni e reti ai biancocelesti.

Calciomercato : Ibanez della Roma verso l' Al - Ahli. L'addio social dei tifosi della Lazio

La Roma incasserà 35 milioni di Euro (25 +10 di bonus, anche se non ancora definiti) per il trasferimento di Ibanez all'Al-Ahli.

La notizia, tuttavia, riguarda i social dei tifosi biancocelesti, letteralmente impazziti per la partenza del difensore giallorosso, protagonista (suo malgrado) in negativo negli ultimi derby Roma Lazio.

"Non te ne andare" è la frase più volte scritta online. Un po' di sano sfottò per salutare un avversario che, come molti altri, ha scelto la strada dell'Arabia.