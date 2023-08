Calciomercato Lazio: il nome nuovo per il centrocampo è Vranckx

Tempo di lettura: < 1 minuto

VRANCKX LAZIO WOLFSBURG CALCIOMERCATO- TMW riporta la notizia. La Lazio, con Ricci sempre più lontano (anche se potrbbe esserci un'apertura del Torino) e Zielinski ormai irraggiungibile, avrebbe virato su Aster Vranckx. Il ragazzo, che ha giocato nel Milan nella stagione 2022/23, è tornato al Wolfsburg alla fine del prestito, potrebbe essere il nome caldo per l'agosto del calciomercato Lazio.

Calciomercato Lazio : piace Vranckx del Wolfsburg

Un centrocampista giovane (2002), fisico (183 cm x 78 kg), tecnico ma anche in grado di svolgere un buon lavoro di interdizione e inserimento.

La Lazio, dopo la stagione in prestito al Milan del ragazzo, starebbe seriamente pensando all'acquisto di Vranckx, che il Wolfsburg di certo non tratterrà in Germania.

Il ritorno in Serie A sembrerebbe gradito all'interessato, già promosso da Maurizio Sarri. Il costo? Circa 10 milioni di Euro.

Attenzione alla concorrenza estera: su Vranckx ci sarebbero PSV e Burnley.