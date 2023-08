Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO VISITE ISAKSEN - Gustav Isaksen sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio. L'esterno danese in questo momento è in clinica Paideia per svolgere tutti i controlli propedeutici ad ottenere l'idoneità sportiva. Il club biancoceleste ha pubblicato sui propri social una foto che ritrae il giocatore nel mezzo delle visite mediche, la prima con l'aquila sul petto. Di seguito le immagini

Visite Isaksen, le immagini dalla clinica Paideia