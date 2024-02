La Lazio ha bisogno dei gol del mago Luis Alberto

Tempo di lettura: < 1 minuto

LUIS ALBERTO LAZIO BOLOGNA SERIE A - La Lazio è chiamata ad affrontare il Bologna nel prossimo match, valido per la 25^ giornata di Serie A. Si preannuncia uno scontro diretto con tre punti in palio di importanza assoluta per conquistare un posto alla prossima Champions League. La forza e coesione del gruppo sarà fondamentale e Sarri spera di poter affidarsi a Luis Alberto. Lo spagnolo non sta rendendo come la passata stagione in termini realizzativi ma spera di sbloccarsi al più presto, magari proprio in Lazio-Bologna.

Luis Alberto e il tabù Stadio Olimpico

Luis Alberto è il regista e fantasista di questa Lazio, con le sue giocate è in grado di far girare la testa alle squadre avversarie ma nell'ultimo anno sta trovando difficoltà a trovare il gol. Il centrocampista ha collezionato tre gol in campionato ma nessuno di questi allo Stadio Olimpico. Lo spagnolo infatti non trova la via del gol in casa da circa un anno, 27 febbraio 2023 contro la Sampdoria. Per questo motivo Maurizio Sarri confida nel mago, affinchè possa finalmente sbloccarsi e trascinare la Lazio in zona Champions League.