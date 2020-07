Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE LAZIO RIGORI – Ciro Immobile continua ad aggiornare i suoi record. La stagione che si sta concludendo lo attesta tra i migliori bomber d’Europa e del mondo. Già capocannoniere della serie A in due occasioni, l’attaccante della Lazio punta al tris, grazie ai 34 gol realizzati sino ad oggi. Un bottino che gli permette di guidare anche la classifica per la Scarpa d’Oro e di cullare il sogno di superare il record di Gonzalo Higuain di reti in un singolo campionato, 36.

Immobile, record di rigori segnati. Ora punta Signori

Mancano ancora due giornate alla fine dei giochi. In attesa di scoprire se Immobile raggiungerà i suoi obiettivi, possiamo certificargli già un record. Come riporta un’analisi di SuperNews, i due calci di rigore realizzati contro l’Hellas Verona sono valsi un nuovo primato. Ciro è arrivato a 14 reti dal dischetto, diventando il giocatore con il maggior numero di penalty realizzati in una singola stagione. Tra i bomber biancocelesti, Ciro Immobile raggiunge Giorgio Chinaglia al secondo posto con 35 rigori realizzati. Il leader resta Beppe Signori, fermo a 38. Un altro dato da non trascurare è il primato della Lazio nella classifica dei rigori in serie A. 18 reti, numero che eguaglia il record del Milan 1950/1951.

