IMMOBILE GOL LAZIO GIORDANO CHINAGLIA – Sempre più spietato Ciro Immobile. Anche ieri nella tranquilla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese il numero 17 ha mostrato una fame di gol da vero bomber. Lo ha cercato nel primo tempo vedendosi respingere con il braccio una conclusione a botta sicura, fallo non ravvisato dall’arbitro che non ha concesso il calcio di rigore. Penalty che è arrivato nella ripresa e che Ciro ha trasformato senza esitazioni spiazzando Ravaglia. Non sono bastate le richieste provenienti dalla tribuna Tevere di farlo calciare a Bobby Adekanye, piccolo beniamino della tifoseria laziale. L’attaccante napoletano ha già concesso favori ai compagni durante la stagione, a Caicedo contro la Fiorentina prima e a Luis Alberto contro l’Udinese poi, e stavolta ha voluto tenere per sé la chance di segnare.

Un altro record

Come riporta il Corriere dello Sport, la rete di ieri è la numero 109 per Immobile con l’aquila sul petto. Numeri importanti che gli consentono di sorpassare Bruno Giordano nella classifica dei migliori marcatori della storia biancoceleste e di balzare al quarto posto in solitaria. Prossimo obiettivo Giorgio Chinaglia fermo a quota 122. Long John è davanti al bomber napoletano anche in un’altra particolare classifica. Sono 35 i rigori da lui segnati con la maglia della Lazio a fronte dei 28, grazie a quello di ieri, realizzati da Immobile. Una specialità quella del tiro dagli undici metri da non sottovalutare.