Immobile a Dazn: "Stagione pesante, i tifosi meritano di più"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DERBY ROMA LAZIO POST PARTITA - Termina il derby di Roma, la Lazio perde 1-0 contro la Roma. Immobile ha parlato ai microfoni di Dazn, ecco le sue parole.

Le parole di Immobile al termine del Derby

"Il derby purtroppo è una partita sempre tesa ed equilibrata e dobbiamo fare gol in qualsiasi occasione. Siamo amareggiati, i tifosi si meritano qualcosa di più. Le cose negative arrivano sempre tutte insieme bisogna stringere i denti e andare avanti. Ci manca qualcosa in attacco non riusciamo a sfruttare le potenziali occasioni che ci capitano, pure da un punto di vista personale va tutto male. Poi tutto quello che è successo attorno all'addio di Sarri ci ha pesato ed ora è complicato ricominciare tutto. Poi tutta la stagione non sta andando bene, certi risultati come sconfitta con l'udinese o pareggi in cui abbiamo buttato dei punti lasciano strascichi. Questa stagione è pesante anche per me che penso sempre positivo soprattutto a livello personale, ci sono state voci ma è normale, bisogna essere equilibrati è un periodo difficile, ho altri due anni di contratto e poi vedremo. Fino a quando potrò e mi sento di dare qualcosa per la Lazio continuerò a farlo. Dopo il fischio finale ci sono state cose che non sono da derby, c'è chi festeggia con stile e chi non".