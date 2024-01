Lazio, Immobile pronto a tornare e ad aiutare Sarri in zona gol

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE LAZIO SARRI- La Lazio è in emergenza in attacco. Non solo per i vari infortuni arrivati nel corso della stagione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'efficienza in zona gol. Sono infatti solo 24 le reti segnate dall'inizio di stagione. Un dato sorprendente sia per la natura della Lazio che ci ha sempre abituato a mettere a referto molte reti, sia per il gioco di Sarri che è notoriamente offensivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile è pronto a tornare. Nonostante non abbia 90 minuti nelle gambe, il capitano è pronto a dare una mano a Sarri ed ai suoi compagni.