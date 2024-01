Fabiani: "Difficile un nuovo innesto nelle ultime 48 ore"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FABIANI CALCIOMERCATO LAZIO- La Lazio è in cerca di una nuova ala da integrare nella rosa di Sarri. Si sono fatti tanti nomi ma ancora nessuna mossa concreta da parte dei biancocelesti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le parole di Fabiani che spegne i sogni dei tifosi di vedere un nuovo giocatore in maglia biancoceleste in queste ultime ore di calciomercato.

Le parole di Fabiani

"Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ma l’organico costruito in estate è completo. Se capita l’occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro, ma penso sia complicato nelle ultime 48 ore. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni".