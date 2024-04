Immobile punta il derby per invertire la rotta ed inseguire un record

Tempo di lettura: < 1 minuto

IMMOBILE LAZIO DERBY- Immobile è carico per il derby ed è intenzionato di voltare pagina in una stagione deludente. Il capitano della Lazio è anche a caccia di un record importante.

Immobile punta il derby

Ciro Immobile sta vivendo una stagione complicatissima. Sono infatti solo 10 i gol segnati dal capitano di cui solo 6 in campionato di cui 4 dal dischetto. Il derby si sa, è una partita a sè. Potrebbe quindi essere la giusta occasione per il capitano per invertire la rotta della sua stagione. Nel mirino c'è infatti un importante record. In caso di gol Immobile raggiungerebbe Piola a quota 7 come il miglior marcatore contro la Roma.