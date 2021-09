Italia, Bonucci: “Siamo rimasti umili, avevamo la rabbia dentro”

- Advertisement -

ITALIA BONUCCI EUROPEO – “It’s Coming to Rome”. É questo il ritornello che abbiamo ascoltato dal 12 Luglio in poi, il riassunto perfetto di un’estate magica, di notti magiche che ci hanno fatto vivere i nostri azzurri. Proprio per questo é sempre bello parlare e ricordare dell’Europeo. Infatti proprio uno dei pilastri della nostra Nazionale, Leonardo Bonucci, é tornato sulla competizione ai microfoni del The Athletic, parlando dell’aria che si respirava dopo la vittoria contro la Spagna di Luis Enrique.

Le parole di Bonucci sull’Europeo

“Fino alla partita con la Spagna non abbiamo prestato molta attenzione al fatto che per tutta l’estate i tifosi inglesi cantassero ‘It’s Coming Home’. Poi è cominciata a crescere la rabbia dentro, volevamo dimostrare loro che la finale non era già decisa, che non avevano già vinto. Ascoltare quella canzone a ripetizione e le parole di Rice che diceva che l’Inghilterra era più motivata a vincere di noi… Ben, è il tipo di errori che i giovani commettono, è una cosa che non si dovrebbe mai dire. Noi non abbiamo mai detto che avremmo vinto, non siamo mai stati presuntuosi, siamo rimasti umili e questo ha fatto la differenza”.

