Italia, gli azzurri tornano a Roma: saranno ricevuti da Draghi e Mattarella

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA ROMA EUROPEO – L’Europeo torna a Roma dopo 53 anni. Nella mattina di oggi Roberto Mancini e Giorgio Chellini hanno esposto a tutto il mondo il trofeo scendendo dall’aereo all’aereoporto di Fiumicino. La squadra, insieme ai membri della federazione oggi potrà godersi la festa insieme ai propri tifosi, carichi di entusiasmo per la vittoria ottenuta. In questo momento gli azzurri si trovano all’Hotel Parco di Principi di Roma, in giornata incontreranno il presidente del consiglio Mario Draghi a palazzo Chigi e il presidente della repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.