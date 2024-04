Julio Sergio: "La Lazio ha un allenatore nuovo ma..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

JULIO SERGIO ROMA LAZIO INTERVISTA - Julio Sergio, ex portiere giallorosso, ha parlato del Derby della Capitale ai microfoni di tag24.it.Di seguito le sue parole.

Le parole di Julio Sergio

"Squadra favorita? Questa parola non esiste nel derby. Se si vanno a vedere le ultime partite la Roma ha fatto un pò meglio, e magari potrebbe esserci un piccolo vantaggio per il fatto che la Lazio abbia giocato in Coppa Italia; ma quando si entra in campo, dove in mezzo c’è uno spirito diverso, bisogna farlo con la testa giusta. Si deve pensare solo a giocare. La Lazio ha un allenatore nuovo, arrivato dopo un grande come Sarri. Ma lo stesso è successo pure con Mourinho alla Roma, dove De Rossi sembra che abbia in mano la squadra da una vita. Il derby è di difficile lettura, sono novanta minuti particolari, creano euforia così come possono creare fastidio".