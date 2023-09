Juventus, Allegri: "Corsa Champions? C'è anche la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS ALLEGRI CONFERENZA STAMPA - Alla vigilia di Juventus - Lecce, il tecnico bianconero Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche della corsa alla qualificazione in Champions League, in cui ha inserito anche la Lazio.

Juventus, le parole di Allegri in conferenza stampa

"Il campo può ribaltare le gerarchie e questo non vuol dire che ci fermiamo al quarto posto: l'obiettivo è entrare nelle prime quattro, poi vedremo. Ma a lottare per le prime quattro posizioni c'è anche la Roma, l'Atalanta è pari a noi. C'è la Lazio, la Fiorentina, non è semplice... Quando apri un ciclo nuovo, i pericoli di stare fuori dalla Champions sono tanti. Bisogna stare bravi e focalizzati, strada facendo vedremo se saremo in grado di stare davanti".