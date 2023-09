Juventus - Lazio, svelato l'audio del Var: "Non c'è la prospettiva. Andiamo avanti"

Tempo di lettura: 2 minuti

JUVENTUS LAZIO AUDIO VAR - Una scelta rivoluzionaria e interessante, quella di svelare l'audio del Var a fine giornata. Una novità che ha da subito incollato i telespettatori agli schermi. "Open Var", il nuovo programma di Dazn andato in scena ieri sera, ha fatto conoscere per la prima volta ai tifosi cosa accade nei momenti concitati di un controllo alla moviola. Diversi sono stati i casi presi in analisi dal designatore Gianluca Rocchi, tra i quali quello che ha originato il vantaggio della Juventus contro la Lazio.

Juventus - Lazio, ecco gli audio del Var sul primo gol di Vlahovic

Sotto la lente di ingrandimento c'era la valutazione della posizione della palla recuperata da Weston McKennie. Era dentro o fuori? La Lazio ha protestato molto, finendo la gara addirittura con un eloquente silenzio stampa. E le immagini non hanno mai chiarito del tutto la situazione, tanto che Rocchi ha spiegato come Irrati, davanti al monitor sabato scorso, sia dovuto ricorrere all'Electronic Performance and Tracking Systems per trovare la quadra. «Non è chiaro, ma sembra buono - ha detto il fischietto fiorentino al collega in campo -. No, non c'è evidenza. Manca la prospettiva. Le camere sono queste, andiamo avanti. Il gol è regolare, puoi riprendere il gioco».

La spiegazione di Gianluca Rocchi

La scelta ha soddisfatto il designatore dell'Aia Rocchi, che ha spiegato a Dazn come non essendoci telecamere vale la decisione iniziale dell'arbitro in campo: «Parliamo di una decisione molto complessa, difficile da valutare nonostante una tecnologia completa come la nostra. Irrati ha utilizzato anche le Epts proprio per cercare la verità. Vuole capire in tutti i modi se c'è una telecamera che possa dargli certezza. Dal momento che non la trova, correttamente e seguendo alla virgola il protocollo, concede il gol poiché quella era stata la decisione dell'arbitro».

