Ansia Lazio, problemi per Zaccagni: costretto al cambio

JUVENTUS LAZIO CAMBIO ZACCAGNI - Problemi per Igor Tudor, che deve rinunciare dopo pochi minuti a Mattia Zaccagni. Ecco le condizioni dell'esterno della Lazio, sostituito per problemi fisici in avvio di match contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Juventus - Lazio, infortunio per Zaccagni: esce dopo 14 minuti

Termina dopo appena 14' la partita di Mattia Zaccagni. L'esterno biancoceleste resta a terra dopo uno scontro con Gatti avvenuto intorno al decimo minuto di gioco e, una volta uscito dal campo, chiede dolorante il cambio. Igor Tudor aspetta, sperando nella ripresa del suo numero 20, ma ciò non è stato possibile. Il problema alla caviglia obbliga l'ex Verona a lasciare il posto ad Isaksen subentrato al suo posto.