La Lazio e la speranza di andare in finale: le combinazioni per il ritorno

LAZIO FINALE COPPA ITALIA - "Il 2-0 lascia la qualificazione aperta". Così Igor Tudor, al termine di Juventus - Lazio, ha voluto infondere coraggio ai suoi calciatori in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il passaggio del turno, di fatto, è ancora possibile. Servirà un'impresa per accedere all'ultimo atto, ma non è ancora detta l'ultima parola: di seguito tutte le combinazioni.

Lazio, le combinazioni per andare in finale di Coppa Italia

La Lazio ha perso la semifinale d'andata di Coppa Italia per 2 a 0. Perciò al ritorno, fissato per fine aprile allo stadio Olimpico, servirà un'impresa. Per accedere alla finale contro una tra Fiorentina e Atalanta, i biancocelesti dovranno vincere con tre gol di scarto. E questo a prescindere da quanto segnerà la Juventus. Con due gol di scarto, invece, si andrà ai supplementari. Non c'è più, infatti, la regola dei gol in trasferta, come in Champions League.