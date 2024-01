L'involuzione di Kamada alla Lazio: da protagonista a comprimario

Tempo di lettura: < 1 minuto

KAMADA LAZIO - Daichi Kamada sta attraversando qualche difficoltà nella sua prima stagione alla Lazio. Arrivato in estate per sostituire, almeno numericamente, Milinkovic, è passato in pochi mesi da protagonista a comprimario. Analizziamo dunque la parabola del giapponese.

Lazio alla ricerca di Kamada: tra bocciatura e rinascita

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Daichi Kamada ha collezionato 22 presenze con la Lazio, segnando appena 1 rete (contro il Napoli). Il giapponese immaginava un altro inizio nella Capitale, da protagonista, ma la realtà ci dice che le sue prestazioni non gli hanno concesso nemmeno la chiamata della sua Nazionale per la Coppa d'Asia. Un'involuzione evidente per l'ex Eintracht, che fatica a replicare le gesta ammirate in Germania.

Kamada non è riuscito sin qui a fare le veci di Milinkovic, a differenza di Guendouzi che ha saputo imporsi nella formazione biancoceleste. Col passare delle settimane è diventato un comprimario in questa Lazio, faticando non poco quando è entrato a partita in corso. In seguito all'arrivo a parametro zero, il nipponico ha firmato un contratto di 1 anno + 3 con i biancocelesti. A fine anno, dunque, potrebbe già partire, oppure rinnovare un triennale. Da questi prossimi mesi passa il suo futuro, sarà bocciatura o rinascita?