LAZIONALI BERISHA MILINKOVIC CORREA – La Lazio continua a crescere, e la dimostrazione è stata data anche dalle prestazioni sfoggiate in Nazionale. Da Strakosha – impegnato 180′ con la sua Albania – a Berisha, autore di una doppietta contro l’Inghilterra e pronto a (ri)partire anche in biancoceleste. Senza dimenticare Correa, Vavro – che in Slovacchia ha giocato titolare accanto a Skriniar – Bastos, Luiz Felipe ed Acerbi, chiamato in extremis come sostituto dell’infortunato Chiellini. L‘excursus del Corriere dello Sport non può non citare Milinkovic, invocato a gran voce dai serbi e autore di due splendidi assist contro il Lussemburgo ed Immobile, che dopo due anni di digiuno ha sbloccato il match contro la Finlandia.