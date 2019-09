SPAL LAZIO PATRIC – Dopo la pausa concessa per lasciare spazio alle Nazionali, torna la Serie A. Domani, alle 15.00, la Lazio affronta a Ferrara la Spal di Semplici. Dubbi per Inzaghi, soprattutto in difesa: dalle ultime prove tattiche a Formello infatti è ballottaggio tra Vavro – che aspetta il debutto da titolare – e Patric.

Lo spagnolo in vantaggio

Le indiscrezioni dicono Patric. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, pare che lo spagnolo sia in pole per sostituire l’acciaccato Luiz Felipe. Il motivo di questa scelta dipenderebbe dal cambio tattico di Semplici, che contro la Lazio potrebbe abbandonare il 3-5-2 ed optare per un 4-5-1 con Petagna punta centrale ed i velocissimi Di Francesco e D’Alessandro come esterni. Patric, a differenza del gigante Vavro, sarebbe più adatto al corpo a corpo con l’avversario, oltre ad essere velocissimo. Nella rifinitura di stamane, il mister scioglierà gli ultimi dubbi.