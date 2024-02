Il 'Re del gol' spegne 56 candeline: tanti auguri a Giuseppe Signori

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUSEPPE SIGNORI COMPLEANNO AUGURI LAZIO - 56 candeline per Giuseppe Signori, il 'Re del gol'. Un giocatore in grado di far gioire per ben 107 volte la tifoseria laziale. Il periodo d'oro della sua carriera, infatti, lo passò alla Lazio, dove in cinque stagioni vinse per tre volte il titolo di capocannoniere. Storica rimase l'immagine delle 4000 voci che l'11 giugno 1995 raggiunsero Via Novaro per impedire la cessione al Parma del loro idolo.

Tanti auguri a Signori, il post della Lazio per lui