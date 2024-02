Lazio - Bologna, i convocati di Thiago Motta per la gara

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA CONVOCATI THIAGO MOTTA - La Lazio dopo il trionfo in Champions League, deve tornare con la testa sul campionato. Per la 25^ giornata di Serie A, affronterà il Bologna. Ecco i convocati di Thiago Motta in vista della gara contro i biancocelesti

I convocati di Thiago Motta per la gara contro la Lazio

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Salemaekers, Zirkzee.