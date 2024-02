Lazio-Bayern 1-0: serata magica all'Olimpico, Immobile stende il Bayern

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO BAYERN MONACO CHAMPIONS LEAGUE 2024- La Lazio supera, all'Olimpico, il Bayern Monaco. Gli ottavi di finale della Champions League 2024, gara di andata, finiscono 1-0 per i ragazzi di Sarri. Il gol è di Immobile. Nella sera dedicata agli innamorati è bellissima la dimostrazione di affetto dei sostenitori biancocelesti, con lo stadio Olimpico vestito a festa. Ecco la cronaca della sfida.

Lazio - Bayern Monaco , cronaca LIVE della sfida della Champions League 2024

Secondo Tempo

Occasione Lazio, Felipe Anderson

Minuto 89. La Lazio riparte veloce, dopo aver recuperato palla. Apertura sulla destra, in velocità, per Felipe Anderson che, in velocità, entra in area. Non calcia di prima e si fa rimpallare il destro. Peccato. Si resta 1-0.

GOOOOOOOOL DELLA LAZIO!!! CIRO IMMOBILE!!

Minuto 69. La Lazio è in vantaggio!!! Ciro Immobile spiazza Neuer e porta avanti la Lazio dal dischetto! 1-0!!!

Rigore Lazio e rosso a Upamecano!

Minuto 66. Rosso diretto a Upamecano e rigore Lazio! Ripartenza veloce di Felipe Anderson, che serve Immobile. Mischia in area, poi palla a Isaksen abbattuto da Upamecano!

Occasione Bayern, Kane

Minuto 57. Torna a gestire la palla il Bayern, ma in modo piuttosto sterile. Al minuto 57 Kane viene servito con un cross morbido. L'inglese stacca più in alto di tutti, ma manda alto da centro area.

Occasionissima Lazio! Isaksen si divora il vantaggio

Minuto 47. La Lazio ha l'occasione più importante della partita! Lancio meraviglioso di Luis Alberto per Isaksen, che taglia dietro la difesa e si presenta, in posizione regolare, davanti a Neuer. L'esterno biancoceleste perde l'attimo, non calcia subito, e permette al portierone avversario di rimpallare il suo tentativo, in uscita. 0-0, ma che occasione!

Minuto 46. Via! Inizia la ripresa, risultato di 0-0.

Primo Tempo

Occasione Bayern, spreca Musiala

Minuto 40. Azione "da Playstation" del Bayern Monaco che centralmente, e tutto di prima, libera Musiala nell'area della Lazio. Defilato sulla sinistra, l'esterno bavarese calcia alto. E, tutto sommato, spreca una ghiotta occasione. Si resta 0-0.

Ci prova la Lazio, Isaksen

Minuto 37. Bella manovra della Lazio che, dopo la gestione del pallone centralmente a centrocampo, apre a destra per Isaksen. Rientra l'esterno e, ricavatosi un minimo di spazio, calcia forte a giro sul secondo palo. Alto.

Occasione Bayern, Sané fuori di un soffio.

Minuto 32. Punizione dal limite per il Bayern Monaco. Schema e sinistro di Sané, fuori di un soffio alla destra di Provedel. Palla a pochi centimetri dal palo.

Occasione Lazio, Luis Alberto

Minuto 22. La Lazio alza il baricentro e pressa il Bayern, recuperando numerosi palloni. Bravo, al minuto 22, Cataldi a trovare spazio per Luis Alberto. Il "Mago" riceve sulla trequarti, punta la difesa e si allarga sulla destra. Poi fa partire un gran destro da 23 metri, che sorvola di poco l'incrocio dei pali alla sinistra di Neuer. Si resta 0-0.

Occasione Lazio

Minuto 16. La Lazio si fa vedere dalle parti di Neuer. Da calcio d'angolo dalla destra Romagnoli indirizza la sfera verso la porta bavarese. Para centrale l'estremo difensore tedesco. Conclusione non insidiosa, ma importante per la fiducia biancoceleste.

Ancora Bayern, ci prova Kane

Minuto 6. Il Bayern gira bene la palla da sinistra a destra, con Muller che arriva al cross dalla linea di fondo. Kane, a centro area, gira verso la porta di Provedel. Alto.

Occasione Bayern

Minuto 2. Il Bayern prova a far male subito alla Lazio. Bella discesa sulla destra di Musiala, che serve a rimorchio Kimmich. Il 6 calcia dal limite dell'area, fuori di poco alla sinistra di Provedel.

0'- Via! Inizia la sfida dello Stadio Olimpico di Roma!

Cambio nella formazione della Lazio: si ferma Vecino nel riscaldamento, al suo posto Cataldi.

Lazio - Bayern Monaco , il tabellino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (80' Patric), Romagnoli, Hysaj (60' Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (80' Kamada); Isaksen (73' Pedro), Immobile (73' Castellanos), Felipe Anderson.

A disposizione: Magro, Sepe; Casale.

Allenatore: Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Goretzka (72' de Ligt), Kimmich; Sané (81' Tel), Müller (81' Choupo-Moting), Musiala; Kane.

A disposizione: Ulreich, Schmitt; Boey, Dier, Pavlovic, Zaragoza.

Allenatore: Tuchel.

NOTE

Arbitro: sig. Letexier.

Marcatori: Immobile (L., rig., 69').

Ammonizioni: Kimmich (B., 68').

Espulsioni: Upamecano (B., 66').

Minuti di Recupero: 0'; 5'.

Martino Cardani