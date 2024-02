La MOVIOLA di Lazio-Bayern Monaco: analisi delle scelte arbitrali

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO MOVIOLA- Lazio-Bayern Monaco è affidata all'arbitro francese Letexier. Andiamo ad analizzare le scelte del direttore di gara e della sua squadra, nella moviola a cura di Lazionews.eu.

La moviola di Lazio - Bayern Monaco

Secondo Tempo

5' DI RECUPERO.

81' - SOSTITUZIONI BAYERN - Escono Sané e Muller ed entrano Tel e Choupo-Moting.

80' - SOSTITUZIONI LAZIO - Escono Luis Alberto e Gila ed entrano Kamada e Patric.

73' - SOSTITUZIONI LAZIO - Escono Immobile e Isaksen ed entrano Castellanos e Pedro.

72' - SOSTITUZIONE BAYERN - Esce Goretzka ed entra de Ligt.

69' - GOL DELLA LAZIO - Nessun dubbio sulla regolarità del rigore che porta avanti la Lazio.

66' - RIGORE LAZIO E ROSSO A UPAMECANO - Upamecano abbatte Isaksen in area Lazio, dopo un batti e ribatti con Immobile. Rigore giustissimo e rosso diretto. Arbitro un po' fiscale sull'espulsione, che può starci per occasione da rete e per l'intervento deciso sulle caviglie.

60' - SOSTITUZIONE LAZIO - Esce Hysaj ed entra Lazzari.

58' - INFORTUNIO HYSAJ - Si ferma per un problema muscolare. Si prepara la sostituzione.

46'- Inizia la ripresa!

Primo Tempo

45' - Non ci sono minuti di recupero, si va all'intervallo.

29'- Punizione Bayern - Corretta la punizione, insidiosa, per il Bayern Monaco. Netto il fallo di Gila su Musiala.

25'- Gara fisica ma corretta. Non si segnalano particolari problemi per l'arbitro.

0'- Via! Inizia la sfida dello Stadio Olimpico di Roma.

Martino Cardani