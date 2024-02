Siparietto al termine di Lazio - Bayern: coinvolti anche Klose e Oddo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO KLOSE ODDO - La Lazio batte 1-0 Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al termine del match dell'Olimpico, si è verificato un simpatico siparietto che ha visto coinvolti anche Klose e Oddo, presenti a bordocampo.

Il siparietto al termine di Lazio - Bayern Monaco

Dopo il saluto alla Curva Nord, alcuni giocatori della Lazio si sono fermati al palchetto posizionato a bordocampo. Il motivo? Salutare e abbracciare, per festeggiare insieme, due grandi ex biancocelesti come Massimo Oddo e Miroslav Klose, impegnati nel post partita di Amazon Prime Video.