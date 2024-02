Kane: "È un periodo difficile. Abbiamo regalato troppi palloni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO KANE INTERVISTA - Harry Kane è intervenuto ai microfoni di TNT Sports al termine di Lazio - Bayern Monaco, sfida vinta per 1-0 dai biancocelesti.

Lazio - Bayern Monaco, le parole di Kane

"È stata una settimana dura. Oggi abbiamo iniziato bene e abbiamo avuto alcune occasioni chiare: io ne ho avuta una, un'altra Jamal (Musiala, ndr) e un'altra ancora Josh (Kimmich, ndr) dal limite dell'area. Il secondo tempo è stato una delusione. Eravamo stanchi e sfiduciati. Abbiamo regalato troppi palloni alla Lazio e quando poi si rimane in 10 uomini è sempre difficile. Nonostante questo restiamo ancora in partita, ora loro verranno al nostro stadio tra poche settimane. I gol? Questo è il calcio e fa parte dell'essere un attaccante: ti mancheranno di tanto in tanto. La cosa principale per me e per la squadra è concentrarci sulla prossima sfida. Stiamo attraversando un periodo difficile, non possiamo nasconderlo. Non ne siamo fuori e non ci arrenderemo mai. Una scintilla può cambiare molto e dobbiamo cercare di trovarla".