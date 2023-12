Lazio - Bayern Monaco, i doppi ex a partire da Klose

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO DOPPI EX - Annunciata la sfida della Lazio contro il Bayern Monaco per gli ottavi di finale di Champions League, ecco la lista dei doppi ex, che hanno appunto giocato con entrambi i club

LEGGI ANCHE - Lazio contro il Bayern Monaco, il calendario degli ottavi

Klose ed i doppi ex di Lazio e Bayern Monaco

La lista completa

Lazio contro Bayern Monaco non è solo la sfida per i quarti di finale di Champions League 2023-24, ma anche la gara dei doppi ex. A partire proprio dal tedesco Miro Klose, con i tedeschi dal 2007 al 2011 poi trasferitosi a Roma. Massimo Oddo invece in Germania nella stagione 2008-2009 dopo cinque anni con la Lazio. L'olandese Edson Braafheid, prima con i tedeschi poi dal 2014 con i biancocelesti. C'è anche Pepe Reina in lista, al Bayern Monaco nel 2014, poi arrivato nel 2020 alla Lazio fino al 2022.