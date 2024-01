Il Giudice Sportivo multa la Lazio: il motivo

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MULTA GIUDICE SPORTIVO - La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 18^ giornata di campionato. La Lazio ha ricevuto una multa di 5.000 euro per il lancio, da parte di alcuni supporters biancocelesti, di un fumogeno in campo e di una bottiglietta nel settore occupato dai tifosi del Frosinone. Confermate inoltre le ammonizioni per Isaksen, Patric, Cataldi e Sarri, con gli ultimi due che entrano in diffida.

Giudice Sportivo, Lazio multata: il comunicato

"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".