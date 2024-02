Lazio - Bayern Monaco, Upamecano prende il rosso: non ci sarà nel ritorno

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO UPAMECANO - Al minuto 66', nel secondo tempo di Lazio - Bayern Monaco, Dayot Upamecano prende il cartellino rosso. Salterà la gara di ritorno

Lazio - Bayern Monaco, Upamecano non ci sarà nella gara di ritorno

Al minuto 66', nel secondo tempo della gara tra Lazio e Bayern Monaco, un'azione pericolosissima dei biancocelesti si apre con il passaggio chiave di Felipe Anderson per Ciro Immobile sulla sinistra. Sarà proprio il capitano ad innescare il bruttissimo fallo con piede a martello di Dayot Upamecano. Non ci sono dubbi per l'arbitro, rosso diretto per il francese e calcio di rigore assegnato alla Lazio