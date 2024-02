Lazio - Bayern Monaco, il programma della vigilia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BAYERN MONACO PROGRAMMA VIGILIA - Mancano due giorni alla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco. La squadra di Sarri avrà bisogno di una vera e propria impresa per superare la corazzata tedesca, ma iniziare davanti al proprio pubblico darà sicuramente una mano ai biancocelesti. Di seguito il programma per la vigilia della sfida europea.

Il programma della vigilia di Lazio - Bayern Monaco

Domani, martedì 13 febbraio, Maurizio Sarri e un calciatore biancoceleste interverranno in conferenza stampa alle ore 14:00 dalla Sala Stampa dell'S.S. Lazio Training Center di Formello per rispondere ad alcune domande dei giornalisti. Successivamente scenderà in campo alle 15:15 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.